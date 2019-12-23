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Sivas'ta kursiyerler tanıtım filmi hazırladı

Sivas Akşam Sanat Okulu Halk Eğitim Merkezi ve Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğiyle açılan "Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursu" kapsamında kursiyerler tarafından kısa film hazırlandı.

23.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:46 Sivas'ta kursiyerler tanıtım filmi hazırladı
Akşam Sanat Okulu Halk Eğitim Merkezi ve Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğiyle açılan "Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursu" kapsamında kursiyerler tarafından kısa film hazırlandı.
Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Halkla İlişkiler ve Organizasyon" kursuna katılan kursiyerler, insan ilişkileri, doğru ve etkili iletişim konusunda, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla, kendi imkanlarıyla kısa tanıtım filmi yaptı.
Hazırlanan tanıtım filminde etkili ve doğru iletişimin önemi vurgulandı.
Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlisi Ercan Serttaş, kursa toplam 30 kursiyerin katıldığını belirtti.

Kurs içerisinde, iletişim, diksiyon, halkla ilişkiler, organizasyon çeşitleri, organizasyon düzenleme ve kurum içi halkla ilişkiler modülleri bulunduğunu aktaran Serttaş, haftada iki gün düzenlenen kursun toplam 220 saat süreceğini ifade etti.
Serttaş, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı kurs bitirme sertifikası verileceğini kaydetti.

Sivas Belediyesi, Halkla İlişkiler, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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