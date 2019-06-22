22.06.2019 20:18
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Sivas'ta kuvvetli sağanak

Sivas

Sivas'ta kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas 'ta kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak ve dolu, zaman zaman şiddetini artırdı.
Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
Dolu ve sağanak sebebiyle bazı sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak nedeniyle Kepenek Caddesi'nde yollarda su birikintileri oluştu. Bazı esnaflar iş yerlerinin önündeki tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.
Öte yandan sağanak ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi.
Hafik ilçesinde yaklaşık 40 dakika süren sağanağın ardından bazı yollarda su birikintisi oluştu.
Kaynak: AA
Sivas , Güncel

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