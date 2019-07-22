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Sivas'ta lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi 6 yaralı

Sivas'ta lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi 6 yaralıSivas'ta lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

22.07.2019 13:50
Sivas'ta lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi 6 yaralı
Sivas'ta lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli Geçidi yakınlarında meydana geldi. Hafik istikametinden Sivas'a giden Fahri Güney yönetimindeki 58 TA 249 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile birlikte Yeter Turunç, Başak Turunç, Hasan Görmez, Ayşe Görmez ve Medine Kul yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Sivas'ta lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi 6 yaralı
Kaynak: DHA
Erzincan, Sivas, Güncel

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