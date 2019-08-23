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Sivas'ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Sivas'ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde lokomotif ile çarpışan otomobil hurdaya döndü.

23.08.2019 20:34
Sivas'ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Sivas'ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde lokomotif ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, karayolu ile tren yolunun paralel gittiği Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gücük köyü yol ayrımında meydana geldi. Sivas- Kayseri karayolunda seyretmekte olan U.P. yönetimindeki 38 EU 569 plakalı otomobil Gücük köyü yoluna girmek isteyince Kayseri'den Sivas istikametine gitmekte olan İ.F. yönetimindeki lokomotifin altında kaldı. Hurdaya dönen araçta sıkışan M.P. ve S.P. yaralı olarak çıkartılırken U.P. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü U.P. sıkıştığı yerden uzun uğraşılar sonucu çıkartıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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