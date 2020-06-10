Sivas'ta mantar toplamaya gittikleri yerde 3 ayıyla karşılaştılar

Sivas'ta mantar toplamaya gittikleri yerde 3 ayıyla karşılaştılarSİVAS'ın Doğanşar ilçesinde arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden İlker İncir, doğada yiyecek aramaya çıkan 3 ayıyla karşılaştı.

10.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:02
Sivas'ta mantar toplamaya gittikleri yerde 3 ayıyla karşılaştılar
SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden İlker İncir, doğada yiyecek aramaya çıkan 3 ayıyla karşılaştı. O anları cep telefonu ile kaydetti.
Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl'e arkadaşıyla birlike mantar toplamaya giden İlker İncir, bu sırada doğada yiyecek arayan 3 ayıyla karşılaştı. Ayıları gören İncir ve arkadaşı büyük şaşkınlık yaşarken o anları cep telefonu ile görüntüleyerek kayıt altına aldı. Bir süre daha bölgede gezinen ayılar daha sonra gözden kayboldu. Sivas’ta mantar toplamaya gittikleri yerde 3 ayıyla karşılaştılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğanşar, Sivas, Güncel, Haber

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