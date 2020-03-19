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Sivas'ta, Mart karıyla mücadele

Sivas'ta, Mart karıyla mücadele Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

19.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:40
Sivas 'ta, Mart karıyla mücadele
SİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köy yolu araç ulaşımına kapandı.
Sivas'ta geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, 82 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas Belediyesi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı. Bir çok sürücü otomobillerin camlarını kazıyarak trafiğe çıkmak zorunda kaldı. İş yeri sahipleri ise iş yerlerinin önünü temizleyerek güne başladı. Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sivas’ta, Mart karıyla mücadele

Kaynak: İHA

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Sivas'ta, Mart karıyla mücadele
Etiketler : Sivas, Genel

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