Sivas'ta meslek lisesinde üretilen dezenfektan LGS'de kullanılacak

Sivas'ta meslek lisesinde üretilen dezenfektan LGS'de kullanılacakSİVAS'ta, Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen dezenfektanlar, ilk olarak Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) kullanılacak.

22.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:14
Sivas'ta meslek lisesinde üretilen dezenfektan LGS'de kullanılacak
SİVAS'ta, Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen dezenfektanlar, ilk olarak Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) kullanılacak. Okulu ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, atölyede, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde üretim yapıldığını söyledi.
Vali Salih Ayhan, Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Vali Ayhan, Türkiye'de Koronavirüs ile mücadelede topyekün seferberlik ilan edildiğini ifade ederek, herkesin bireysel olarak önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Salgın döneminin en önemli kahramanlarından birinin dezenfektan üretimi yapan meslek liseleri olduğunu anlatan Vali Ayhan, çok güzel başarı hikayeleri ile karşılaştıklarını söyledi.
Sivas Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin bu zor dönemde etkin rol aldığını anlatan Vali Ayhan, "Mesleki Eğitimde Değişim Dönüşümü projesi kapsamında ORAN Kalkınma Ajansının destekleriyle okulun atölyesinin yenilenerek, zamanın şartlarına uygun şekilde dezenfektan maddesi üretimi yapıldığını söyledi.
Eğitimde hem teorik hem de pratik olarak yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Vali Ayhan, "Atölyemizde toplumsal ihtiyacımızı giderme noktasında önemli bir çalışma yapılıyor. Bu okulumuz, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikalarımıza hem de eğitim camiasına katkı sağlayacak, birbirine köprü olacak" dedi.
Melis markasıyla üretilen dezenfektanların ilk kullanımlarının Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere verileceğini anlatan Vali Ayhan, "Bu güzel projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Ziyarette Vali Ayhan'a AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de eşlik etti. Sivas’ta meslek lisesinde üretilen dezenfektan LGS’de kullanılacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Meslek Lisesi, Sivas, LGS, Güncel, Haber

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