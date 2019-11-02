Sivas'ta mevsimin ilk karı

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile yüksek kesimlerde yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.



Sivas'ın gözde turizm merkezlerinden biri olan Koyulhisar ilçesine bağlı Eğriçimen Yaylası mevsimin ilk karı ile beyaz örtüye büründü. Yaylanın içerisindeki kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yağan karla kartpostallık görüntüler oluştu.



Tatil için İstanbul'dan Koyulhisar ilçesine gelen Selim Efe, fırsatı değerlendirmek için yaylaya çıkıp yağan karın tadını çıkarttığını belirterek, "Kar bizim için sürpriz oldu. Burada gerçekten görülmeye değer bir manzara var" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA