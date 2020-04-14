Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sivas'ta muhtarlara maske ve dezenfektan dağıtıldı

SİVAS'ta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, merkez köy ve mahalle muhtarlarına maske ile dezenfektan dağıtıldı.

14.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:02
Sivas'ta muhtarlara maske ve dezenfektan dağıtıldı

SİVAS'ta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, merkez köy ve mahalle muhtarlarına maske ile dezenfektan dağıtıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki törenle Valilik ve Belediye tarafından merkez ve köy muhtarlarına yönelik maske ve dezenfektan dağıtım programı yapıldı. AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa, Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin katıldı. Programda muhtarlara hazırlanan maske ve dezenfektan setleri dağıtıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Tüm dünyada olduğu gibi şehrimizde de salgınla mücadele ediyoruz. Sürecin ilk başladığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili bakanlıklarımızın koordinesinde ilimizde de Sayın Valimizle birlikte gerekli tedbirleri alarak suhuletle birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiği şekliyle yürüterek bugüne kadar getirdik. Süreç başladığı andan oluşturulan Pandemi Kurulumuzun aldığı önlemlerle şehrimizde mücadele iyi bir noktada" dedi.

Dünyada yaşanan sürece bakıldığında Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğu bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Başkan Bilgin, "Milletimizin birlik beraberlik ve yardımlaşma duygularıyla birlikte bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte en iyi tedbir sosyal izolasyonu sağlamak ve bilim kurulunun hazırladığı bakanlıkların bizlere bildirdiği talimatlara uymak. Her şeyden önce sağlık geliyor. Sağlık için alınması gereken her türlü önlemi almaya devam edeceğiz. Bu noktada toplumun her kesiminin gerekli hassasiyeti göstermesi için gerekeni yapacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Bilgin, sürecin başlangıcından itibaren belediye olarak her türlü önlemlerin alındığını belirterek "Maske ve dezenfektan konusunda çalışmalar gerçekleştirdik. Merkez mahalle muhtarlarımıza gerek maske gerekse dezenfektan desteği sağladık. Ayrıca toplum sağlığı açısından toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlere, taksicilerimize, pazarcılarımıza, yoğun olan duraklarda hemşehrilerimize maske dağıtımına devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız tedbirlere uymaları" diye konuştu.

'İLİMİZDE MASKE SIKINTISI YAŞANMIYOR'

Vali Salih Ayhan da virüse karşı her türlü önlemin alındığını dile getirerek "Şu ana kadar ilimize 1 milyon 473 bin adet maske geldi, bunun 900 binini sağlık çalışanlarımız kullanıyor. Geri kalan 500 bin adette dağıtılmış. Bunları Belediyemiz ve AFAD gibi müdürlüklerimiz dağıttı. Şu anda meslek lisemiz üretim yapıyor. Dolayısıyla Bakanlıklarımızın gönderdikleri, bizim ürettiklerimiz ve OSB'de üretilen maskeleri düşününce ilimizde maske sıkıntısı yaşanmıyor. Cumhurbaşkanlığımızın gönderdiği maskelerin de dağıtımı gerçekleştirilmeye başlandı. Dün ilimizde 5 bin aileye 25 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirildi" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Salih Ayhan, AFAD, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta muhtarlara maske ve dezenfektan dağıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü - Haber 18:58: Vali Memiş'ten Turizm Haftası kutlama mesajı - Haber 18:58: Su borusu patladı, cadde göle döndü - Haber 18:58: İsrail'de 8 günlük bir bebeğe Kovid-19 teşhisi kondu - Haber 18:57: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde korona virüsü önlemleri - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 17:59: Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı - Haber