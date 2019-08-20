Haberler» Güncel» Haber

Sivas'ta, nesli tükenmekte olan 'Arap tavşanı' görüntülendi

Sivas'ta, nesli tükenmekte olan 'Arap tavşanı' görüntülendiSivas'ın Altınyayla ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı' görüntülendi.

20.08.2019 10:59
Sivas'ta, nesli tükenmekte olan 'Arap tavşanı' görüntülendi
Sivas'ta, nesli tükenmekte olan 'Arap tavşanı' görüntülendi
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı' görüntülendi.
Genellikle Orta Anadolu Bölgesi, Batı Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan kanguru gibi arka ayakları, fare gibi gövdesi olan Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Sivas'ın Altınyayla ilçesinde görüntülendi. Genellikle geceleri ortaya çıkan Arap tavşanını yolda giderken sürücüler fark etti. Sürücüler nadir görülen tavşanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Sivas'ta, nesli tükenmekte olan 'Arap tavşanı' görüntülendi

Altınyayla, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:06   Mülteci Hakları Dernekleri Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesi için süre istedi
13:06   ANKARA'DA DEVLET BÜYÜKLERİNİN İSİMLERİNİ KULLANARAK DOLANDIRAN DERNEĞE OPERASYON
13:06   ALTIN YÜKSELİYOR... PİYASADAKİ SAHTE ALTINA DİKKAT
13:06   Dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti/ Ek fotoğraflar
13:05   Erdoğan Bıyık'a anlamlı hediye
13:05   Ataşehir'de 2 daireden kilolarca çöp çıktı
13:05   ADNAN OKTAR GİZLİ GEÇİTTEN BÖYLE KAÇMIŞ (ek fotoğraflarla)