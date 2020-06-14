Sivas'ta nesli tükenmekte olan 'Semender' görüntülendi

Sivas'ta nesli tükenmekte olan 'Semender' görüntülendiSİVAS'ın Divriği ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli semender görüntülendi.

14.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:21
Sivas'ta nesli tükenmekte olan 'Semender' görüntülendi
SİVAS'ın Divriği ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli semender görüntülendi.
Yaklaşık 5 civarında değişik türü olduğu sanılan ve soyu tükenmekte olan semender, dün Divriği ilçesine bağlı Karakuzulu köyünde görüldü. Divriği Demir Madenlerinde çalışan Hüseyin Doğan hafta sonu izni için köyüne geldi. Bahçesini sulamak için evinden çıkan Hüseyin Doğan, daha önce hiç görmediği, kertenkeleye benzeyen sarı benekli bir hayvanı fark etti. Doğan, oldukça yavaş hareket eden canlının fotoğraf ve görüntülerini cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Doğan'ın görüntülediği hayvanın kuyruklu kurbağa olarak da nitelendirilen semender olduğu anlaşıldı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlılar arasındaki semender bir süre sonra gözden kayboldu.
Semenderi görüntüleyen Hüseyin Doğan, canlıyı akşam saatlerinde fark ettiğini belirterek, Hayatımda hiç görmediğim, adını dahi bilmediğim bir canlı gördüm. Daha sonra semender olduğunu ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında olduğunu öğrendim. Umarım yetkililer bu konuda gereken önlemleri alırlar dedi. Sivas’ta nesli tükenmekte olan ’Semender’ görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Doğan, Divriği, Sivas, Güncel, Haber

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