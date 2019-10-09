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Sivas'ta nüfusun yüzde 12,4'ü yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar 2018" adlı çalışmasını kamuoyuyla paylaştı.

09.10.2019 08:35Sivas'ta nüfusun yüzde 12,4'ü yaşlı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar 2018" adlı çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Çalışmada, il ve cinsiyete göre yaşlı nüfus ile yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Verilere göre Sivas'ta yaşayan 646 bin 608 kişinin 80 bin 464'ünü yaşlı nüfus oluşturdu. Yaşlı nüfusun 27 bin 759'unu 65-69, 21 bin 701'ini 70-74, 15 bin 43'ünü 75-79, 8 bin 393'ünü 80-84, 7 bin 568'ini ise 85 yaş ve üzeri oluşturdu.

Yaşlı nüfusun 36 bin 763'ünü erkekler oluştururken 43 bin 701'ini ise kadınlar oluşturdu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12,4 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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