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Sivas'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı

Sivas'ta öğrenci servisinin karıştığı kazada 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

10.10.2019 18:27Sivas'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı
Sivas'ta öğrenci servisinin karıştığı kazada 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ta Huzur Mahallesi 37. Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 58 S 0106 plakalı öğrenci servisi ile M.T. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücülerden M.T. ve serviste bulunan 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yararılar Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan hastanelere giderek kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti. - SİVAS

Huzur Mahallesi, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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