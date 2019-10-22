Haberler » Güncel » Sivas'ta öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

22.10.2019 17:52Sivas'ta öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ta öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kentteki bir lisede eğitim gören öğrenciler arasında Akdeğirmen Mahallesi Ethembey Parkı'nda bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K, üzerindeki bıçakla E.A. (16) ve Ö.A'yı (16) yaraladı.
Göğsünden yaralanan E.A, ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kolundan yaralanan Ö.A, ayakta tedavi edildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli B.K'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:52 Şiddetli yağış (2)
18:52 Almanya'dan "Suriye'de güvenli bölge" açıklaması
18:52 Sahra'nın ameliyat parası sosyal medya üzerinden toplandı
18:52 Zabıta ile esnaf arasında "duba" tartışması
18:51 Firari hükümlü 2 kadın yakalandı
18:50 Ayn el Arab havadan görüntülendi
18:50 TRT World Forum 2019
22.10.2019 18:53:19