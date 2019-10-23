Sivas'ta öğrenciler arasındaki bıçaklı kavga

Sivas
'ta lise öğrencileri arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren, diğerini yaralayan zanlı mahkemece tutuklandı.
Lise öğrencisi Emre Aslıvar'ı (16) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü, Ö.A'yı yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan B.K'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kentteki bir lisede eğitim gören öğrenciler arasında dün Akdeğirmen Mahallesi Ethembey Parkı'nda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K, üzerindeki bıçakla Emre Aslıvar ve Ö.A'yı yaralamıştı.
Göğsünden yaralanan Emre Aslıvar, ambulansla kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. B.K. olayın ardından gözaltına alınmıştı.