Sivas'ta öğrencilerden anlamlı koreografi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 450 öğrenci tarafından ay yıldız koreografisi oluşturuldu.
12.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:45
Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde, 450 öğrenci tarafından ay yıldız koreografisi oluşturuldu.
Atatürk İlkokulu bahçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında program hazırlandı.
Programda öğrencilerin bir bölümü İstiklal Marşı'nı okurken, 450 öğrenci ise ay yıldız koreografisi oluşturdu.
Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Karataş, AA muhabirine, bu anlamlı günü tüm öğrencilerle yaşamak istediklerini söyledi.
Karataş, "Her yıl bu günde öğrencilerimizle İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması yapıyorduk. Ancak bu yarışmalar birkaç öğrenciyi mutlu ediyordu. Bütün öğrencilerin katılacağı bir etkinlik yapmaya karar verdik. Öğrencilerimizde milli marşımız, Mehmet Akif Ersoy ve bayrak sevgisi artması için koreografi oluşturduk. Emek veren öğretmenlerime ve öğrencilerine teşekkür ediyorum."
Atatürk İlkokulu bahçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında program hazırlandı.
Programda öğrencilerin bir bölümü İstiklal Marşı'nı okurken, 450 öğrenci ise ay yıldız koreografisi oluşturdu.
Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Karataş, AA muhabirine, bu anlamlı günü tüm öğrencilerle yaşamak istediklerini söyledi.
Karataş, "Her yıl bu günde öğrencilerimizle İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması yapıyorduk. Ancak bu yarışmalar birkaç öğrenciyi mutlu ediyordu. Bütün öğrencilerin katılacağı bir etkinlik yapmaya karar verdik. Öğrencilerimizde milli marşımız, Mehmet Akif Ersoy ve bayrak sevgisi artması için koreografi oluşturduk. Emek veren öğretmenlerime ve öğrencilerine teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sivas'ta öğrencilerden anlamlı koreografi
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Şarkışla, Sivas, Güncel
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