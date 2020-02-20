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Sivas'ta öğrencilere yönelik izleme sınavı yapıldı

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında İl Geneli 4. İzleme Sınavı gerçekleştirildi.

20.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:07Sivas'ta öğrencilere yönelik izleme sınavı yapıldı
Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında İl Geneli 4. İzleme Sınavı gerçekleştirildi. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınava 12 bin 477 öğrenci katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şube Müdürü Hülya Bozbıyık ile birlikte Dörteylül Ortaokulunda gerçekleştirilen sınava katılan öğrencileri ziyaret ederek başarı diledi.

Daha önce çeşitli sınıf seviyelerinde gerçekleştirilen izleme sınavlarının öğrencilerin akademik başarı seviyesini ölçmede önemli bir uygulama olduğunu belirten İl Müdürü Savaşçı; "Şu ana kadar KÖPRÜ Projesi kapsamında 21 izleme sınavı gerçekleştirdik. Bu sınavlar sonucunda yapmış olduğumuz analizlere göre her seviyede artan bir başarı grafiği var. Öğrencilerimizin başarı seviyelerini artırmak için birçok önemli çalışma gerçekleştiriyoruz. KÖPRÜ projemizin bu çalışmalar içerisinde önemli bir yeri var. Gerek Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) gerçekleştirdiğimiz destekleme eğitimleri gerekse öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile inşallah eğitimde arzu ettiğimiz başarı seviyesini yakalayacağız. Amacımız hem sosyal, sportif ve kültürel olarak daha donanımlı hem akademik açıdan başarılı hem de kendi tarih, kültür, gelenek ve göreneklerine bağlı bireyler yetiştirmek. Bütün öğretmenlerimizle bu amaç doğrultusunda gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz" dedi. - SİVAS

Ebubekir Sıddık, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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