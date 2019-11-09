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Sivas'ta öğrencilerin "10 Kasım" koreografisi sosyal medyada ilgi gördü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ortaokul öğrencilerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla hazırladığı ve sosyal medyada paylaşılan koreografi büyük beğeni topladı.

09.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:10Sivas'ta öğrencilerin
'ın ilçesinde ortaokul öğrencilerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla hazırladığı ve sosyal medyada paylaşılan koreografi büyük beğeni topladı.
Yıldızeli Atatürk Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri Ömer Orbeyi, Merve Benli, Nihat Yavuz ve Kübra Edis yönetiminde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir koreografi oluşturdu.

Okul bahçesinde 200 öğrenci Atatürk'ün ebediyete intikal tarihi olan 1938 koreografisini oluştururken, 8 rakamı ise sonsuzluk şeklinde yazıldı.
Yazının yanında kalp şeklinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açılan koreografinin görüntüleri, sosyal medyada da paylaşıldı.
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin de seslendirildiği koreografi, büyük beğeni kazandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Yıldızeli, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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