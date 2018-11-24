Sivas'ta Öğretmenler Günü Kutlandı

Sivas
'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi
'nde Fen Lisesi tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
"Öğretmen" adlı kısa film gösteriminin ardından emekli öğretmenler adına Turan Görgülü, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Öğretmenler ve öğrencilerden oluşan koronun çeşitli türküler seslendirdiği programda öğrenciler tarafından da halk oyunları gösterileri sunuldu.
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:00