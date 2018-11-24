Sivas'ta Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:48



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:48

Sivas'ta Öğretmenler Günü kutlandıSivas'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandıSİVAS - Sivas'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı. Sivas'ta Atatürk Kültür Merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sivas Fen Lisesi tarafından kutlama programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra öğretmen konulu kısa film seyredildi. Ardından Sivas Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan koro tarafından mini konser düzenlendi. Etkinlikte halk oyunları gösterisi yapıldı, şiirler okundu ve aşıkları tarafından öğretmenler ile ilgili türkü söylendi. Programın ardından Vali Salih Ayhan tarafından bazı öğretmenlere ödül ve plaket taktim edildi. Burada konuşan Ayhan, şunları söyledi, "Hep sorarım öğrencilere hedefiniz, hayaliniz nedir diye. Sınıfın en az yüzde 50'si öğretmen olmak ister. Demek ki öğretmenliğin kıymeti, değeri, gönlümüzdeki yeri hala devam ediyor devam edecektir. Çünkü modern Türkiye'nin bu hale gelmesi ve 2023, 2053 ve 2071'inde bir mimarı, icrası ve inşası fedakar öğretmenlerimiz olacaktır, bundan hiç şüphemiz olmuyor."dedi.