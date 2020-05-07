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Sivas'ta öğretmenler "özel öğrencilerini" unutmadı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir grup öğretmen, özel eğitim öğrencilerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Sivas'ta öğretmenler
07.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:04
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir grup öğretmen, özel eğitim öğrencilerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.
Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Karataş ve bir grup öğretmen, özel eğitim sınıfı öğrencilerini evlerinin kapısında ziyaret etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.
Karataş, AA muhabirine, koronavirüs nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini söyledi.
Bu süreçte öğrencilerini unutmadıklarını belirten Karataş, "Okulumuz özel eğitim öğretmenleri bir araya gelerek özel eğitim öğrencileri için paketler hazırladık. Boyama kitapları, boya kalemleri gibi temel kırtasiye malzemelerinin yanında, temizlik malzemesi, çeşitli etkinlik materyali, oyuncak ve öğrencilere göre yiyeceklerden oluşan paketleri öğrencilerimizin evlerine teslim ettik." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Şarkışla, Karataş, Sivas, Güncel, Haber

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