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Sivas'ta öğretmenlere atık pil geri dönüşüm eğitimi verildi

Sivas'ta öğretmenlere atık pil geri dönüşüm eğitimi verildi.

13.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:30Sivas'ta öğretmenlere atık pil geri dönüşüm eğitimi verildi
'ta öğretmenlere atık pil geri dönüşüm eğitimi verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Mustafa Doğan, ülkedeki atıkların yaklaşık yüzde 15'inin geri dönüştürülebildiğini belirtti.
Gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 60 seviyelerinde olduğunu aktaran Doğan, "Pillerin ham maddesi ve kullanılan tüm malzemeler yurt dışından ithal ediliyor. Eğer biz bu konuda geri dönüşüm oranını artırırsak harcanan malzemeler kendi içimizde kalacak." ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise sıfır atık kampanyasına en çok destek sağlayan okulların eksikliklerinin öncelikli olarak giderileceğini aktardı. Savaşçı, geri dönüşüm konusunda eğitimlerin daha da artırılacağına vurgu yaptı.
Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık da 2018 yılı içerisinde 5 bin 365 ton ambalaj atığını, 26,3 ton bitkisel atık yağı ve 4,3 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdıklarını belirtti. 878 ton tıbbi atığı toplayarak sterilizasyona tabi tutarak bertaraf ettiklerini anlatan Işık, "Katı atık düzenli depolama sahasında çöpten elde edilen elektrik ile yaklaşık 20 bin konutun elektrik ihtiyacını karşıladık. 2017-2018 öğretim yılında 4 bin 900 kilogram, 2018-2019 eğitim döneminde 5 bin 350 kilogram atık pil toplayarak geri dönüşüme kazandırmış olduk." açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği görevlisi Çevre Mühendisi Diyem Özer atık pillerin geri dönüşüm süreci hakkında sunum yaptı.

Mustafa Doğan, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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