Sivas'ta Organ Nakil Merkezi açıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) bünyesinde Organ Nakil Merkezi hizmete girdi.

06.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:28
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) bünyesinde Organ Nakil Merkezi hizmete girdi.
CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sağlık Bakanlığından sertifikası alınan merkezde incelemede bulunarak hastane başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan'dan bilgi aldı.
Yıldız, burada yaptığı açıklamada, hastaların karaciğer ve böbrek nakillerinin artık bu merkezde yapılabileceğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp sertifikası alınan merkezin, kısa sürede hasta kabul edeceğini dile getiren Yıldız, "İki yıl öncesinde alanında uzman iki arkadaşımızı üniversitemize kazandırmıştık. Daha sonra bu arkadaşlarımızı Malatya'ya ve Antalya'ya gönderdik. Gerekli sertifikalarını ve eğitimlerini aldılar." dedi.
Organ Nakil Merkezi'nin ihtiyaç duyduğu cihazların da satın alındığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:
"Böylece Organ Nakil Merkezi'ni açtık. Geçen hafta Sağlık Bakanlığından görevliler geldi, merkezimizi gezdi ve buranın organ nakil merkezi uygunluğuna dair sertifikayı verdi. Böylece karaciğer ve böbrek nakli bekleyen hastalarımız artık başka illere gitmeden, burada nakilleri gerçekleştirilecek. Aynı zamanda daha önce organ nakli olan hastalarımız da burada kontrol edilecek. Böylece üniversitemiz önemli bir merkez kazanmış oldu." Sivas’ta Organ Nakil Merkezi açıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Alim Yıldız, Tamer Doğan, Güncel, Haber
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