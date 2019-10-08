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Sivas'ta örtü yangını

Sivas'ta örtü yangını Sivas merkeze bağlı Üçtepe Köyü'nde çıkan örtü yangını köylüler müdahale ettiSİVAS - Sivas merkeze bağlı Üçtepe Köyü'nde çıkan örtü yangınını köylüler kendi imkanları ile kontrol altına almaya çalıştı.

08.10.2019 18:47
Sivas'ta örtü yangını
Sivas merkeze bağlı Üçtepe Köyü'nde çıkan örtü yangını köylüler müdahale etti
SİVAS - Sivas merkeze bağlı Üçtepe Köyü'nde çıkan örtü yangınını köylüler kendi imkanları ile kontrol altına almaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre örtü yangını, sabah saatlerinde merkeze bağlı Üçtepe Köyü'nde bulunan dağlık arazide başladı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarında etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylüler yangına kendi imkanları ile müdahale etti. Ağaç dalları ile gerçekleştirilen söndürme çalışması istenilen sonucu vermedi. Otluk alanda etkili olan yangın devam ediyor.
Sivas'ta örtü yangını

Üçtepe, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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