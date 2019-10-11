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Sivas'ta ot yangını

Sivas'ta ot yangını Sivas'ın Hafik ilçesinde kırsal alanda çıkan ot yangını yaklaşık 500 dönüm arazide etkili olduSİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde kırsal alanda çıkan ot yangınında yaklaşık 500 dönüm arazi yandı.

11.10.2019 11:15
Sivas'ta ot yangını
Sivas'ın Hafik ilçesinde kırsal alanda çıkan ot yangını yaklaşık 500 dönüm arazide etkili oldu
SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde kırsal alanda çıkan ot yangınında yaklaşık 500 dönüm arazi yandı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Hafik ilçesine bağlı Karlı ve Eymir köylerinin sınırları içerisinde kalan otluk alanda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisi ile kısa sürede yayıldı. Yangından yaklaşık 500 dönüm alan etkilendi. Hafik Belediyesi itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Sivas'ta ot yangını

Hafik, Sivas, Yerel

Kaynak: İHA

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