03.07.2019 19:55
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Sivas'ta ot yangını paniği

Sivas'ta ot yangını paniği Sivas'ta yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldüSİVAS - Sivas'ta yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü.

Sivas'ta ot yangını paniği
Sivas'ta yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü
SİVAS - Sivas'ta yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgileri göre ot yangını saat 18.00 sıralarında Pulur Mahallesinde boş bir arazide meydana geldi. Boş arazide sebebi bilinmeyen bir nedenle otlar alev almaya başladı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Yangında bir güvercin kümesi de zarar gördü.Duman içinde kalan mahalle sakinleri yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı. Sivas'ta ot yangını paniği
Kaynak: İHA
İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa

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