Sivas'ta otobüs terminalinde koronavirüs tatili yoğunluğu
Sivas'ta otobüs terminalinde koronavirüs tatili yoğunluğuCUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Sivas'ta üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine...
12.03.2020 22:51 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:54
Sivas 'ta otobüs terminalinde koronavirüs tatili yoğunluğu
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Sivas'ta üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından Sivas'ta çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. Otobüs firmaları yoğun talep üzerine ek seferler koyma kararı aldı.
Üniversite öğrencisi Sezer Kurtoğlu, tatil kararını öğrenir öğrenmez memleketi Hatay'a gitmek üzere otobüs bileti almaya geldiğini belirterek, Yoğunluğa rağmen biletimi aldım. Ailemin yanına gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Sivas'ta üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından Sivas'ta çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. Otobüs firmaları yoğun talep üzerine ek seferler koyma kararı aldı.
Üniversite öğrencisi Sezer Kurtoğlu, tatil kararını öğrenir öğrenmez memleketi Hatay'a gitmek üzere otobüs bileti almaya geldiğini belirterek, Yoğunluğa rağmen biletimi aldım. Ailemin yanına gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Sivas'ta otobüs terminalinde koronavirüs tatili yoğunluğu
Etiketler : İbrahim Kalın, Sivas, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Güncel
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Güncel
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner