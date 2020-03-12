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Sivas'ta otobüs terminalinde koronavirüs tatili yoğunluğu

Sivas'ta otobüs terminalinde koronavirüs tatili yoğunluğuCUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Sivas'ta üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine...

12.03.2020 22:51 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:54
Sivas 'ta otobüs terminalinde koronavirüs tatili yoğunluğu
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Sivas'ta üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından Sivas'ta çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. Otobüs firmaları yoğun talep üzerine ek seferler koyma kararı aldı.
Üniversite öğrencisi Sezer Kurtoğlu, tatil kararını öğrenir öğrenmez memleketi Hatay'a gitmek üzere otobüs bileti almaya geldiğini belirterek, Yoğunluğa rağmen biletimi aldım. Ailemin yanına gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum dedi.
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Sivas'ta otobüs terminalinde koronavirüs tatili yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler : İbrahim Kalın, Sivas, Güncel

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