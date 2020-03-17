Sivas'ta otomobil dereye devrildi: 2 yaralı
Sivas'ta dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
17.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:38
Sivas 'ta dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Onur Kürkçü (31) yönetimindeki 05 AAL 543 plakalı otomobil, Bedirli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatih Köse (36) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Onur Kürkçü (31) yönetimindeki 05 AAL 543 plakalı otomobil, Bedirli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatih Köse (36) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları