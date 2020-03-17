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Sivas'ta otomobil dereye devrildi: 2 yaralı

Sivas'ta dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

17.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:38
Sivas'ta otomobil dereye devrildi: 2 yaralı
Sivas 'ta dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Onur Kürkçü (31) yönetimindeki 05 AAL 543 plakalı otomobil, Bedirli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatih Köse (36) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Sivas, Güncel

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