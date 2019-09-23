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Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 6 yaralı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

23.09.2019 09:00Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 6 yaralı
SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Sivas'ın Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Pınarbaşı'ndan Sivas yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 DLA 93 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç (35) ve Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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