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Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak dereye uçtu.

01.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:00
Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolunda meydana geldi. Suşehri ilçesinden Akıncılar ilçesi istikametine gitmekte olan 06 FZ 3201 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle Küçükgözelköyüyol ayrımında yoldan çıkarak dereye uçtu. Araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Yaralı Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölenlerin ve yaralının kimlik çalışmaları sürüyor.
(Nevzat Yücel/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Suşehri, Sivas, Güncel
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