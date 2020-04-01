Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivas'ta otomobil devrildi: 5 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

01.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:00
Sivas'ta otomobil devrildi: 5 yaralı
Sivas 'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Garibe Yıldırım (27) yönetimindeki 34 JB 4273 plakalı otomobil, Kayseri- Malatya kara yolunun Güneş köyü yol ayrımı mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Muhammet Usama (18), Elvan (6), Elif (1) ve Seyithan Yıldırım (31) yaralandı.
Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Gürün, Sivas, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta otomobil devrildi: 5 yaralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:34: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Haber 12:34: Trabzon'da yaya yoğunluğunu önlemek için bariyerli önlem - Haber 12:34: Muğla'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber 12:34: Niğde'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 12:34: Karapınar Ülkü Ocakları yaşlılara yardım elini uzatıyor - Haber 12:20: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber