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Sivas'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

13.01.2020 21:49 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:49Sivas'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

SİVAS'ın ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Durulmuş köyü girişinde meydana geldi. Sivas'tan Hafik yönüne giden Ali Rıza Özkaynar (33) yönetimindeki 58 ABD 228 plakalı otomobil, köy yolundan çıkan Cavit Eker'in kullandığı 58 FP 753 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine verdi. Kazada otomobil sürücüsü Özkaynar ile araç içindeki Mikail Volkaner (31), Doğan Güldoğan (48), Onur Aydoğan, Bahadır Tokmak (26) ile kamyon sürücüsü Cavit Eker (68) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Hafik, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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