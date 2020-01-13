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Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

13.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:54Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
'ın ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Cavit Eker yönetimindeki büyükbaş hayvan yüklü 58 FP 753 plakalı kamyonet, Durulmuş köyü kavşağında, aynı yönde seyreden Ali Rıza Özkaynar idaresindeki 58 ABD 228 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Bahadır Tokmak, belediye personeli Doğan Güldoğan, Mikail Volkaner ve Onur Aydoğan yaralandı.
Yoldan geçen bazı sürücüler, araçlarındaki battaniyeleri yaralıların üzerine örttü.
Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan Özkaynar'ın, Hafik Hacı Esma Kocacık Hastanesinde doktor olduğu öğrenildi.
Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.
Kamyonetteki büyükbaş hayvanlar, araçtan çıkarılarak Durulmuş köyü muhtarına teslim edildi.

Hafik, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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