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Sivas'ta otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, bir otomobilin ırmağa devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

27.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:10Sivas'ta otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı
'ın ilçesinde, bir otomobilin ırmağa devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Suşehri-Sivas karayolu Çokrak köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. C.A. yönetimindeki 06 FM 7108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gemin deresi ırmağına devrildi. Kazada sürücü Aydoğdu ve yanında bulunan Y.A. yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Suşehri, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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