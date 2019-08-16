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Sivas'ta, otomobil kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS'ta, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

16.08.2019 14:57 Sivas'ta, otomobil kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı
SİVAS'ta, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Altuntabak Mahallesi Mehmetçik Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Ömer Güneş yönetimindeki 77 AK 871 plakalı otomobille Fuat Tanaydın'ın kullandığı 58 TC 106 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Oğuzhan Gül (41) ve Hüseyin Güneş (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Altuntabak Mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA

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