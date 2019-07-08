08.07.2019 20:01
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Sivas'ta otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Gemerek ilçesi Karagöl köyü kavşağında meydana geldi. Kayseri yönünden Sivas yönüne giden Barış Keklik (34) yönetimindeki 38 GN 669 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada, ilçeye bağlı Köseli köyünden merkeze gelen Süleyman Karakaş (85) yönetimindeki 58 RB 391 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Barış Keklik ile birlikte eşi Bediha ve çocukları Emir Talha (4) ile Beril Kübra Keklik (1) ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Süleyman Karakaş'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


- Sivas
Kaynak: DHA
Gemerek, Sivas, Güncel

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