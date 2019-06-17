17.06.2019 16:24
Haberler»Güncel » Haber

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Naci Taşkıran (56) yönetimindeki 34 KVR 25 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Kanlıarmut mevkisinde şarampole devrildi.
Araçta bulunan Seyfettin Taşkıran (84) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Semra Ayrıç (47), Gülhan (49) ve Hayriye Taşkıran (70) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Seyfettin Taşkıran'ın cenazesi İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Taşkıran, Sivas, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:01 Bakan Soylu, TOFED'i ziyaret etti - İSTANBUL
17:01 Muş'ta köylerin su depoları yenileniyor
17:01 Tarsus'ta muhtarlar buluşması gerçekleştirildi
17:01 Ordu'da şiddetli yağış
17:01 Numan Kurtulmuş, 7 Bölge 7 Renk Festivali'nde Bolu, Sivas ve Kayserililerle buluştu
17:00 Sinop'ta minik Çınar'a destek kampanyası başlatıldı
17:00 Elektrik akımına kapılan işçi öldü