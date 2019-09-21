Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sivas'ta otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durabilen otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

21.09.2019 16:00Sivas'ta otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durabilen otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolunda Doğançal köyü mevkiinde meydana geldi. Erzincan istikametine gitmekte olan Ö.Y. idaresinde 25 AJ 203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkarak tarlaya uçan otomobil takla atarak durabildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü Ö.Y. ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu, 2 çocuğun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili incele başlatıldı. - SİVAS

Erzincan, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:19 İtalya'da tek motorlu uçak düştü: 1 ölü, 3 yaralı
16:18 DEAŞ'ın sözde emiri, DEAŞ'ın saldırısında yaralanmış
16:18 Trafikte darp edildiği iddia edilen sürücü hastane yolunda öldü
16:18 Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
16:10 Köyün etrafını saran alevler korkuya neden oldu
16:10 Kuşadası'nda 39 düzensiz göçmen yakalandı
16:09 İsim benzerliği yüzünden lince maruz kalan Neslihan Sungur konuştu