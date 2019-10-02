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Sivas'ta otomobilin altında kalan bebek hayatını kaybetti

Sivas'ın Kangal ilçesinde amcasının kullandığı otomobilin altında kalan bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

02.10.2019 11:30Sivas'ta otomobilin altında kalan bebek hayatını kaybetti
Sivas'ın Kangal ilçesinde amcasının kullandığı otomobilin altında kalan bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Havuz köyünde amcası B.D'nin (23) kullandığı otomobilin altında kalarak ağır yaralanan 1 yaşındaki Edanur D, sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
Havuz köyünde, dün, B.D. (23) 58 BP 331 plakalı otomobiliyle evlerinin bahçesinde geri manevra yaptığı esnada, bahçede oyun oynayan 1 yaşındaki yeğeni Edanur D'ye çarpmış, aracın altında kalarak ağır yaralanan bebek Kangal Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kangal, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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