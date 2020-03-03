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Sivas'ta otomobilin çarptığı at, telef oldu

Sivas'ta otomobilin çarptığı at, telef olduSİVAS'ta yolda başıboş gezen at, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

03.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:38
'ta otomobilin çarptığı at, telef oldu
SİVAS'ta yolda başıboş gezen at, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas- karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Ertan Demir idaresindeki 58 AAF 177 plakalı otomobil yolda başıboş gezen ata çarptı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddeti ile savrulan at telef oldu. Araç sürücüsü Ertan Demir kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Telef olan at ise olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Sivas'ta otomobilin çarptığı at, telef oldu

Ertan Demir, Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


3.03.2020 13:50:04