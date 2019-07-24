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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

24.07.2019 11:29 Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 Karayolu üzerinde, ilçeye bağlı Beydeğirmeni köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Erzincan yönüne gitmekte olan Latif Kaçal'ın kullandığı 34 NF 0958 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden Erkan Akalp'in(28) kullandığı 34 BAE 476 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 otomobilin sürücüleri ile birlikte beraberlerinde bulunan Özgür Erbudak(44), Hüsniye Erbudak(66) ve Yeter Akalp(47) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Latif Kaçal ve Hüsniye Erbudak ilk müdahalelerinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Suşehri, Güncel

Kaynak: DHA

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