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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralıSİVAS'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

29.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:43
'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
SİVAS'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas- yolunda, Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Özlem Yılmaz (37) yönetimindeki 33 CCY 06 plakalı otomobille Selami Polat'ın kullandığı 58 BN 772 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma şiddetiyle iki otomobil de refüje çıktı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Çınar Yılmaz (3), Nurettin Polat ve Mehmet Polat yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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