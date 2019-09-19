Haberler » Güncel » Haber

Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

19.09.2019 12:05Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 karayolu eski Erzincan yolu kavşağı yakınında meydana geldi. Bayram Çamlıca yönetimindeki 58 EN 729 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ş.D. yönetimindeki 34 PG 7058 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Bayram Çamlıca otomobil içerisinde sıkıştı, diğer araçta bulunan Ş.D. ve kızı D.D. ise yaralandı. Bayram Çamlıca sıkıştığı otomobilden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Bayram Çamlıca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Ş.D. ve D.D.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(Nevzat Yücel/İHA)

Çamlıca, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:36 Evinin yakınında cesedi bulunan kadın toprağa verildi
15:36 Meteoroloji: (tuzla'daki yangın) kirletici emisyonlar bu gece türkiye'yi terk edecek
15:35 Tulum çalıp türkü söyledikleri sırada kendilerini suda buldular
15:35 Hedef "Nuh'un Gemisi"ni UNESCO yolculuğuna çıkarmak
15:35 Tren seferleri otobüslerle aktarmalı olarak yapılabildi
15:34 Karadeniz Teknik Üniversitesine 10'u profesör 31 akademisyen alınacak
15:34 Emirdağ'a dondurulmuş gıda ürünleri tesisi yapılacak