Sivas'ta otomobillerin çarpıştığı kazada polis memuru öldü, 3 kişi yaralandı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
15.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:34
Sivas Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görevli polis memuru Mehmet Harun Okşar idaresindeki 58 ABG 369 plakalı otomobil, Galericiler Kavşağı'nda, Ahmet Turan Yücer (21) yönetimindeki 06 BP 2489 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada polis memuru Okşar, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü Yücer ile araçta bulunan Selimhan Kıral (21) ve Furkan Yıldız (22) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.
Kaynak: AA