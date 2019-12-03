Yol ortasında ikiye bölünmüş ayıyı gören vatandaşlar telefona sarıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde parçalanmış halde telef olmuş ayı bulundu. Adeta ikiye bölünen ayının otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE HABER VERDİ

Divriği ilçesi Cürek Mahallesinde vatandaşlar tarafından telef olmuş bir ayı bulundu. Parçalanmış ayıyı gören vatandaşlar durumu Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

İNCELENECEK

Ekipler, incelemek üzere telef olan ayıyı olay yerinden aldı. Ayının, otomobil çarpması sonucu telef olduğu ardından vahşi hayvanlardan tarafından parçalandığı tahmin ediliyor.