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Sivas'ta park halindeki minibüs yandı

Sivas'ta park halindeki minibüs yandıSİVAS'ta park halinde alev alan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

11.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:41
'ta park halindeki minibüs yandı
SİVAS'ta park halinde alev alan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesinde meydana geldi. A.Ş. ye ait park halindeki 58 UA 152 plakalı minibüs bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Yangını gören çevredekiler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. İnceleme başlatıldı.
Sivas'ta park halindeki minibüs yandı

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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