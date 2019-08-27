Haberler» Güncel» Haber

Sivas'ta parklar yenileniyor

Sivas Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda bakım, onarım ve düzenleme çalışması başlatıldı.

27.08.2019 13:28 Sivas'ta parklar yenileniyor
Sivas Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda bakım, onarım ve düzenleme çalışması başlatıldı.

Mahalle ve bölge parklarında başlatılan çalışma neticesinde; yıpranan ve kırılan oyun gruplarını yenileyen ekipler, ihtiyaç duyulan parklara kamelya, bank ve çöp kovası monte etti. Süs havuzları, yürüyüş yolları, dinlenme ve oturma alanları ile spor alanlarında yapılan yenilemelere ilaveten, yeşil alanların sulanması için otomatik sulama sistemleri yerleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı olarak çok sayıda parkta gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları, özellikle parkların müdavimi olan çocuklar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:54   Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
14:53   Balkonunda uyuyan kadının maganda kurşunuyla yaralanmasına 4 gözaltı
14:52   İçişleri Bakanı Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız."
14:51   Eylül Kayseri'de Bisiklet Ayı Olacak
14:51   Soylu: "Demokrasi bizim için kıymetlidir"
14:50   Şirin karadeniz: doğru eğitim sistemi için imece usulü çalışmamız gerekiyor
14:50   Cumhurbaşkanı erdoğan, maks-2019 fuarı'nı gezdi - fotoğraflar