Sivas'ta patates ve şeker pancarı ekimi başladı

Sivas'ta patates ve şeker pancarı ekimi başladıTÜRKİYE'nin önemli patates ve şeker pancarı üretim merkezlerinin başında gelen Sivas'ta, tohumluk patates ve şeker pancarı ekimi başladı.

14.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:41
Sivas'ta patates ve şeker pancarı ekimi başladı
TÜRKİYE'nin önemli patates ve şeker pancarı üretim merkezlerinin başında gelen Sivas'ta, tohumluk patates ve şeker pancarı ekimi başladı. Vali Ayhan, ilk olarak merkez İşhan köyünde bin 200 dekar alanda 600 ton tohumluk patatesin ekim törenine katıldı. Programda traktörün başına geçen Vali Ayhan, ilk ekimi gerçekleştirdi.
Ekim töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, patatesin toplumsal tüketim açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Tohumluk patateste en kaliteli tohumu üreten şehiriz. 2019 verilerine göre; 60 bin dekar üretim yapılarak ülkemizin dört bir yanına Sivas'ın tohumluk patatesi ulaştırıldı. Yemeklik patates üretiminde de ilk 10 sıradayız. Göletlerin, barajların ve sulama sistemlerin yapılmasıyla birlikte ilimizde patates üretimi ciddi anlamda arttı. Ülke ve ilimiz ekonomisine ciddi katkı sunmaktadır" dedi.
Koronavirüs salgını süresinde birçok hizmette kısıtlamaya gidildiğini belirten Vali Ayhan, tarımsal faaliyetlerde ise hiçbir azalma olmadığını söyledi.
Bu süreçte bir çok tarımsal çalışma yaptıklarını kaydeden Vali Ayhan, "İlimizin tarımda ve hayvancılıkta bir üst olacağına inanıyorum. Ekilmedik hiçbir toprak bırakmayacağız. Rabbim bol bereketli kazançlar nasip eylesin. İnşallah güzel de bir hasat yaparak bunun meyvesini alırız." diye konuştu.
'ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNDE 6'NCI SIRADAYIZ'
Vali Ayhan daha sonra Dikmencik köyüne geçerek burada şeker pancarı ekimi yaptı ve üreticilerden bilgi aldı.
Sivas'ta barajlar, göletler ve sulama kanalları yapıldıktan sonra ciddi manada fiziki bir alt yapı oluştuğunu kaydeden Vali Ayhan, "200 bin dönüm bir arazide bu sene ilk defa 35 bin dekar şeker pancarı ekimi gerçekleşecek. Ürün çeşitliliği farklılaşmış olacak ve yeni bir endüstriyel ürün olan şeker pancarıyla bu bölge ilk defa tanışmış olacak. Şeker pancarı sıralamasında ilimiz 6'ncı sırada. Geçen yıl 160 bin dekar alanda yaklaşık 800 bin ton şeker pancarı üretilmiş oldu. İlimiz, Erzincan, Malatya, Turhal ve Kayseri deki fabrikaları besliyor. İnşallah bu senede pancar kotasında 150 bin tonluk bir artırım gerçekleştirildi. İnşallah bu kotanın bir milyon tonu da aşacağını ümit etmekteyim. Rakama vurduğumuzda yıllık neredeyse 300 milyon liradan daha fazla ilimiz ekonomisine katkı sağlamakta" ifadelerini kullandı. Sivas’ta patates ve şeker pancarı ekimi başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: İşhan, Sivas, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Ukrayna’da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Bakan Koca’nın iftar uyarısı Uşak’ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye’de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Kabil’de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Haber
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı Haber
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Haberler››Güncel››Sivas'ta patates ve şeker pancarı ekimi başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:59: İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 262 ölüm - Haber 19:58: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 104 bin 30'a ulaştı - Haber 19:56: Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu hemşirelere "cihadiye yüzüğü" hediye etti - Haber 19:56: Nijerya'da 182 silahlı çete üyesi yakalandı - Haber 19:55: Dünya genelinde korona virüs ölümleri 300 bini aştı - Haber 19:34: Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:10: Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı - Haber 17:36: Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 15:44: Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz - Haber 10:26: Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz - Haber