Sivas'ta Pikap Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sivas
'ın Gürün
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Orhan Yılmaz
idaresindeki 58 AAE 833 plakalı pikap, Kayseri- Malatya
kara yolunun Gürün ilçesi İncesu
mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Yılmaz, kaldırıldığı Gürün Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaralanan Ahmet D, Celal A, Yiğit Ü. ve Hakkı Ü. ise ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Ahmet D, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Gürün,Sivas
11 Kasım 2018 Pazar 00:03