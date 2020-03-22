Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta polise sucuk sipariş eden 92 yaşındaki adamın isteği yerine getirildi - Haberler

Sivas'ta polise sucuk sipariş eden 92 yaşındaki adamın isteği yerine getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkması yasak olan 92 yaşındaki kişi, polislere 6 adet kangal sucuk aldırttı.

22.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:44
Sivas'ta polise sucuk sipariş eden 92 yaşındaki adamın isteği yerine getirildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkması yasak olan 92 yaşındaki kişi, polislere 6 adet kangal sucuk aldırttı.
Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında yalnız yaşayan Necmettin İyilik, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında, 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak bazı market ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.
İhtiyaçlarının bir bölümünü evinin karşısındaki marketten vatandaşların yardımıyla gideren İyilik, evine gelen polislerden ise 6 adet kangal sucuk almalarını istedi.
Polisler, İyilik'in verdiği parayla yolun karşısındaki şarküteriden satın aldıkları sucukları yaşlı adama teslim etti.
İyilik, polislere teşekkür ederek, "Yaşlı olduğum için dışarı çıkmıyorum. Polislerden yardım istedim, onlar da geldi sucuk aldılar, devletimize teşekkür ederim." dedi.
Vatandaşları da koronavirüs salgınına karşı uyaran İyilik, zorunlu haller dışında evden çıkılmaması gerektiğini söyledi.
Bu arada polis ekipleri, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Haberler
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü Haberler
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Haberler
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haberler
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı Haberler
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Haberler
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

İspanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 725'e yükseldi - Haber Elazığ'da Kur'an kursları uzaktan eğitime başladı - Haber Banklara çekilen tel örgü bile yeterli olmadı - Haber Koronavirüs tedbirleri - Haber DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Magazin Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber
Loading